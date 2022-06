Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2022

Mercato NBA 2022: Free agency al via

La free agency 2022 si aprirà alla mezzanotte italiana tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio. Come sempre il mercato NBA si infuocherà già nelle primissime ore, nonostante sia in vigore – formalmente – il cosiddetto July Moratorium. Tanti i free agent che devono sciogliere le loro riserve e trovare una nuova sistemazione. Tra questi segnaliamo Zach LaVine, ma anche James Harden e Bradley Beal, che hanno declinato le player option presenti nei rispettivi contratti. Andiamo quindi a ricapitolare di seguito tutti i movimento di mercato in tempo reale.

Mercato NBA 2022: le firme dei free agent

Dalla mezzanotte italiana tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio

in aggiornamento

Le trade concluse

Atlanta ha preso Dejounte Murray dagli Spurs sacrificando però tre prime scelte future : coinvolto anche Danilo Gallinari

Scambio 2×2 tra Denver Washington: Will Barton agli Wizards con Monte Morris

I Knicks hanno mandato Alec Burks, Noel e scelte future ai Pistons per liberare spazio salariale

Pre-Draft/Notte del Draft

Danny Green dai Sixers ai Grizzlies; percorso inverso per De’Anthony Melton.

JaMychal Green dai Nuggets ai Thunder in cambio della 30° scelta al Draft, poi spesa su Peyton Watson (UCLA)

Mercato NBA 2022: come si è arrivati alla free agency?

Player option/ Team option (scadenza 29 giugno)

Qualifying offer: i giocatori che l’hanno ricevuta