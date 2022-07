Ricky Rubio torna ai Cleveland Cavaliers da free agent sul mercato NBA

Ricky Rubio ha raggiunto un nuovo accordo con i Cleveland Cavaliers sulla base di un contratto triennale per 18.4 milioni di dollari complessivi. Le cifre sono state diffuse da Chris Haynes di Yahoo Sports. Lo stop per infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio patito lo scorso anno dallo spagnolo aveva innescato una spirale negativa per i Cleveland Cavaliers dopo l’ottimo inizio di stagione. La franchigia dell’Ohio mostra di voler puntare ancora su di lui.

