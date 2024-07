Mercato NBA, Spencer Dinwiddie torna ai Dallas Mavericks

Due settimane fa avevamo già segnalato l’interesse dei Dallas Mavericks per un playmaker libero in free agency. Ora, quel giocatore sembra avere un nome ed un cognome: infatti, secondo quanto riportato da Marc Stein, la franchigia texana si sarebbe accordata con Spencer Dinwiddie, il quale fungerà da backup di Luka Doncic e Kyrie Irving, quando riposeranno in panchina.

Per Dinwiddie si tratta sostanzialmente di un ritorno con la canotta dei Mavericks: tra il 2022 e il 2023, il giocatore aveva già giocato in Texas facendo peraltro registrare numeri di tutto rispetto, ossia una media di 17.1 punti, 4.9 assist, 3.1 rimbalzi. Lo scorso anno, Spencer si è diviso tra Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers (dove ha faticato parecchio con soli 6.8 punti, 2.4 assist e 1.7 rimbalzi ad allacciata di scarpe).

