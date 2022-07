Mercato NBA, Pat Connaughton rinnova con i Bucks

C’è un rinnovo di contratto in casa Milwaukee Bucks. La franchigia del Wisconsin e Pat Connaughton hanno trovato un accordo per una nuova estensione contrattuale di tre anni, che si attesta sui 30 milioni di dollari e legherà il giocatore fino alla stagione 2025/2026. La notizia è stata confermata dai principali insiders di mercato.

Milwaukee Bucks swingman Pat Connaughton is finalizing a three-year, $30 million contract extension with the franchise, sources tell @TheAthletic @Stadium. The deal takes the Bucks' key shooter and well-regarded leader through the 2025-26 season.

