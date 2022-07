Mercato NBA, John Wall firma un biennale con i Los Angeles Clippers

Secondo le indiscrezioni raccolte da Tim MacMahon e riportate da Adrian Wojnarowski, John Wall si unirà ai Los Angeles Clippers sulla base di un contratto biennale da $13.2 milioni.

John Wall officially agrees with the Clippers on a two-year deal for the taxpayer midlevel. https://t.co/5yCuV4cePg — Tim MacMahon (@espn_macmahon) July 1, 2022

Dopo aver raggiunto l’accordo con gli Houston Rockets per completare l’operazione di buyout ed aver permesso alla franchigia texana di liberare parecchio spazio salariale ( $30 milioni sotto la soglia della luxury tax), l’ex Wizards ha atteso il termine del periodo di waivers previsto dal regolamento NBA (48 ore a partire dalla decisione in uscita) ed ha quindi firmato ufficialmente con i Los Angeles Clippers, come già del resto si vociferava nei giorni scorsi.

