Mercato NBA, Frank Kaminsky si accasa agli Atlanta Hawks

E’ notizia di poche ore fa la firma di Frank Kaminsky con gli Atlanta Hawks. L’ala e la squadra della Georgia si sono accordati per un anno di contratto al minimo salariale.

Dopo le ultime tre stagioni passate ai Phoenix Suns ed un esordio NBA targato Charlotte Hornets, è tempo di una nuova avventura per l’ex Wisconsin. La scorsa stagione in Arizona, il lungo ha chiuso con medie di 10.6 punti, 4.6 rimbalzi e 1.4 assist in appena 20 minuti di utilizzo, prima di subire un infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto anzitempo a terminare l’annata.

Free agent Frank Kaminsky has agreed to a one-year deal with the Atlanta Hawks, his agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2022