Mercato NBA, Delon Wright si unirà agli Wizards: biennale da 16 milioni di dollari

Batteria di backcourt affollata per gli Wizards. Dopo gli arrivi di Will Barton e Monte Morris via trade e l’intesa trovata con Bradley Beal per la sua permanenza nella capitale, a Washington si attende anche Delon Wright. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, è stato raggiunto l’accordo per un contatto biennale del valore di 16 milioni di dollari. Wright, che si appresta a iniziare l’ottava stagione NBA in carriera, cambierà squadra per la settima volta. Obiettivo stabilità, per quanto possibile. Nell’ultima stagione ha raccolto 77 presenza con la maglia degli Atlanta Hawks.

