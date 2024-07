NBA, altra mossa dei Celtics: rinnovo per Sam Hauser

Continua l’offseason dei Boston Celtics. Rinnovo di contratto per l’ala Sam Hauser, specialista dalla linea dei tre punti. Per lui un’estensione di quattro anni e 45 milioni di dollari. È quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN.

Hauser, prodotto della University of Virginia e undrafted free agent prima di approdare ai Celtics nel 2021, in questa stagione ha tirato con il 42.4% da tre punti su 465 tentativi, uno dei tiratori da tre punti più precisi della lega. Il 26enne ha preso parte in quasi tutte le partite della stagione regolare, giocando da titolare in 13. Con il nuovo contratto resterà a Boston fino alla stagione 2028-2029 e guadagnerà circa 11 milioni di dollari all’anno. Un numero importante non tanto per la sua dimensione non certo cospicua nel 2024, ma perché spinge i Boston Celtics oltre la luxury tax.

Adding Hauser’s extension to the Celtics’ 2025-2026 payroll elevates it to a projected $225 million with an additional $210 million luxury tax penalty — highest in league and over the second-apron for a second consecutive year. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 21, 2024

I Celtics sono destinati ad avere uno dei salari più costosi della storia dell’NBA. Sempre secondo Wojnarowski, la prossima stagione Boston avrà un monte salari di 225 milioni di dollari. Il che comporterà alla proprietà una multa per ulteriori 210 milioni di dollari visto il superamento del tetto salariale. Uno sforamento dato sicuramente dalle mosse di questa offseason: dal rinnovo di Jayson Tatum per un contratto da record da 315 milioni di dollari, a quello di Derrick White per 126 milioni di dollari. La strategia è chiara: tenere intatto il nucleo che ha dominato quest’anno, tentando di fare il back-to-back.

