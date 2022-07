Mercato NBA, Detroit Pistons: Kevin Knox firma biennale da 6 milioni complessivi

Operazione a costi contenuti per i Detroit Pistons, che aggiungeranno prossimamente al loro roster il free agent Kevin Knox in uscita dagli Atlanta Hawks. Shams Charania di The Athletic segnala un intesa su base biennale per un valore complessivo di 6 milioni di dollari. Nona scelta assoluta al Draft NBA 2018, Knox compirà 23 anni ad agosto. Nell’ultima stagione Kevin Knox ha raccolto trenta presenze in combinato tra New York e Atlanta, senza mai trovare davvero spazio nelle rotazioni.

Tutte le news su free agency e mercato NBA 2022