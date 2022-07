Mercato NBA, Malcom Brogdon ai Celtics via trade: lo scambio tra Boston e Indiana

I Boston Celtics piazzano il colpo in questo mercato NBA. In attesa dell’arrivo di Gallinari, in Massachusetts approda anche Malcom Brogdon via trade: ai Pacers una prima scelta al Draft NBA 2023 e cinque giocatori: Aaron Nesmith, Daniel Theis, Nick Stauskas Malik Fitts, e Juwan Morgan. Per questioni contrattuali che interessano quest’ultimo, precisa Bobby Marks, lo scambio non sarà ufficiale prima del 9 luglio prossimo. I contratti di Stauskas, Fitts e Morgan dovranno essere garantiti per portare a termine l’operazione.

Le vie del mercato NBA possono portare a situazioni come quella segnalata da Scott Agness, beat writer Pacers ex The Athletic, che ricorda il come Nik Stauskas fosse rimasto coinvolto in un precedente scambio di mercato che l’aveva portato proprio a Indiana, nel 2019.

