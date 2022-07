Mercato NBA, Jusuf Nurkic ri-firma con Portland: quadriennale da $70 milioni

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, Jusuf Nurkic rimarrà a Portland. Il centro bosniaco, dopo aver esplorato la free agency al termine del suo contratto garantito, ha infatti firmato un quadriennale da $70 milioni con i Trail-Blazers, decidendo di proseguire la propria carriera in Oregon.

Free agent C Jusuf Nurkic has agreed on a new four-year, $70 million deal to stay with the Portland Trail Blazers, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/6vmHrdOZI3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022