Mercato NBA, Bobby Portis rimane a Milwaukee con un contratto nuovo di zecca

Facilmente prevedibile, secondo Shams, Bobby Portis ritorna tra le fila dei Milwaukee Bucks. Titolari dei Bird Rights sul giocatore, la franchigia del Wisconsin ha trattenuto il lungo sulla base di un contratto quadriennale da 49 milioni di dollari complessivi. Viene premiato dopo il suo sacrificio finanziario avvenuto durante la scorsa stagione, per cercare di dare più flessibilità in termini di Salary Cap al front office.

Il lungo arriva da un’ottima stagione, probabilmente la sua migliore in carriera, con 14.6 punti (tirando con il 47.99% dal campo di cui 39.3% dalla distanza), 9.1 rimbalzi e 1.2 assist di media a partita. Nonostante l’interesse di diversi franchigie, Portis ha deciso di rimanere dove ha già vinto una volta.

Free agent Bobby Portis has agreed to a four-year, $49 million deal to return to the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Deal includes a player option in Year 4.

