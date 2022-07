La dirigenza dei Minnesota Timberwolves aveva un solo obiettivo e, questa notte, l’ha portato a termine: blindare Karl-Anthony Towns. Il giocatore ha firmato un’estensione al massimo salariale di quattro anni da 224 milioni di dollari, con KAT che si legherà a Minnie fino alla stagione 2027-2028, la sua 14esima nella NBA.

Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns has agreed on a four-year, $224M super max extension, his agent Jessica Holtz of @CAA_Basketball tells ESPN. Deal begins with the 2024-25 season and delivers Towns’ total contract value to six years and $295M. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Karl-Anthony Towns e i Twolves, i dettagli dell’accordo

Come scrive sia l’insider NBA Adrian Wojnarowski che Tim Bontemps di ESPN, Karl-Anthony Towns si legherà a vita ai Minnesota Timberwolves: con l’estensione contrattuale per quattro anni a 224 milioni – il massimo salariale -, KAT rimarrà a Minnie fino alla sua 14esima stagione in NBA. L’accordo inizierà con la stagione 2024-2025 e, visti i 71 milioni che la franchigia deve ancora dare per queste due stagioni al suo numero 32, il valore del contratto lievita fino a 295 milioni per sei anni.

Un colpo da maestro Jessica Holtz, l’agente di Towns, che diventa la prima donna agente a ottenere due estensioni al massimo salariale – quella di KAT e quella di Booker – nello stesso giorno. Si realizza così il sogno della dirigenza dei Twolves, con il numero uno del front office Tim Connelly e coach Chris Finch pronti a continuare a costruire intorno al loro numero 32 la squadra perfetta.

Futuro roseo per i Twolves

Chris Finch non vede l’ora di continuare a schierare insieme Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards, visto che i due insieme rappresentano le colonne su cui costruire la squadra. Due elementi che insieme agli altri giocatori del roster hanno permesso a Minnie di arrivare ai Playoff, per uscire poi contro i Grizzlies in una serie di sei gare. In questa stagione KAT ha chiuso con una media di 24,2 punti e 9,6 rimbalzi, tirando oltre il 50% dal campo, il 40% da 3 punti e l’80% dai tiri liberi.

