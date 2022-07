Mercato NBA, Tyus Jones si accorda con Memphis: triennale da $30 milioni

Tyus Jones tornerà a vestire la casacca dei Memphis Grizzlies anche per la prossima stagione. E’ notizia di qualche minuto fa l’accordo raggiunto tra le due parti sulla base di un contratto triennale da $30 milioni.

Free agent G Tyus Jones is returning to the Memphis Grizzlies on a two-year, $30M deal, his agent Kevin Bradbury of @REP1Basketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022