Mercato NBA, Thaddeus Young e Chris Boucher firmano per i Toronto Raptors

Come si vociferava già qualche giorno fa, i Toronto Raptors hanno rifirmato Thaddeus Young e Chris Boucher. Niente sorprese in Canada, con la franchigia ex campione NBA nel 2019, che ha sostanzialmente trovato nuovi accordi con le proprie due pedine.

Secondo quanto riportano i giornalisti americani, Boucher firmerà un contratto da complessivi 32.25 milioni di dollari in 3 anni, mentre Young si è accordato per 2 anni e 16 milioni di dollari. È già tempo di ripartire in casa Toronto.

Chris Boucher is returning to the Toronto Raptors on a three-year, $35.25M deal, his agent Sam Permut of @RocNationSports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Yahoo Sources: Story on Thaddeus Young’s two-year, $16 million deal to re-sign with the Toronto Raptors. https://t.co/pXd5zz54yD — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 30, 2022

