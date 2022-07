Mercato NBA, Jalen Smith resta in Indiana: i dettagli contrattuali

Jalen Smith (22 anni, 2,08 m) firmerà nuovamente per 2 anni con Indiana. Questo lo spoiler di Shams Charania. La decima scelta del Draft 2020, arrivata da Phoenix lo scorso febbraio, ha viaggiato con una media di 13.4 punti e 7.6 rimbalzi in 21 partite con la canotte dei Pacers. L’importo del contratto sarebbe di circa 10 milioni di dollari complessivi.

Free agent center Jalen Smith has agreed to a two-year deal to return to the Indiana Pacers, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2022