Mercato NBA, Danuel House Jr. firma per i Philadelphia 76ers

Un altro ex Rocket finisce ai Philadelphia 76ers. Secondo quanto riportato negli ultimi minuti da Adrian Wojnarowski, Danuel House Jr. ha accettato un contratto di 2 anni da 4.5 milioni di dollari complessivi con la compagine guidata da coach Doc Rivers. House raggiunge PJ Tucker, il quale ha chiuso con Phila pochi minuti prima di lui.

House Jr ha chiuso la scorsa stagione dopo un avventura trascorsa tra Rockets, Knicks e Jazz. Con la squadra di Salt Lake City, Daniel ha ben figurato viaggiando con una media di 6.8 punti (44.7% al tiro, di cui 44.1% da lontano), 2.7 rimbalzi e 1 assist ad allacciata di scarpa.

Free agent Danuel House has agreed to a two-year, $8.5M deal with the 76ers, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022