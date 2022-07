Mercato NBA, Bryn Forbes firma con i Minnesota Timberwolves

Bryn Forbes (28 anni, 1,88 m) ha trovato un accordo di 1 anno con i Minnesota Timberwolves. Scambiato a Denver da San Antonio, la guardia ha giocato un totale di 75 partite nel 2021-22, registrando una media di 8.8 punti, 1.2 rimbalzi e 1 assist a partita in 17.1 minuti.

Tim Connelly, nuovo President of Basketball Operation in quel di Minnesota, qualche mese fa aveva mosso lo stesso Forbes mentre era all’interno del front office di Denver. Forbes è una aggiunta di qualità dalla panchina, specialmente per quanto porta dal perimetro: in carriera, il giocatore viaggia con il 41.3% da 3 punti.

The Timberwolves have agreed to terms with Bryn Forbes, sources told @TheAthletic. — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) July 2, 2022

