Mercato NBA, altra conferma in casa Miami Heat: biennale per Dewayne Dedmon

Come riportato da Shams Charania, non solo Victor Oladipo resterà in Florida per la prossima stagione. I Miami Heat trovano infatti l’accordo anche col lungo Dewayne Dedmon, che resta nel roster di coach Spoelstra sulla base di un contratto biennale da $9milioni. In questo modo gli Heat si assicurano le prestazioni del veterano, polizza assicurativa dietro allo starter Bam Adebayo, troppo spesso limitato dai guai fisici.

Free agent center Dewayne Dedmon has agreed to a two-year, $9 million deal to return to the Miami Heat, agents Mike Silverman and Brandon Grier of @steinbergsports tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

Il centro ha chiuso la stagione con 6.3 punti e 5.8 rimbalzi a partita in maglia Heat.

