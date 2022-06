Danilo Gallinari finisce a San Antonio via trade: Atlanta prende Dejounte Murray

Il contratto di Danilo Gallinari era solo parzialmente garantito e dunque un suo coinvolgimento in uno scambio non è una vera sorpresa. Colpisce però la portata della trade in via di definizione tra Atlanta Hawks e San Antonio Spurs, prossima destinazione – con ogni probabilità temporanea – dell’italiano. I texani lasciano partire Dejounte Murray ottenendo in cambio, oltre al Gallo, tre prime scelte future ( 2023 – via Charlotte – 2025 e 2027) e la possibilità di un pick swap nel 2026. I dettagli sono forniti dal puntuale Adrian Wojnarowski. Le due scelte 2025 e 2027 da Atlanta, precisa Zach Lowe, non hanno protezioni di sorta.

The Hawks are sending three first-round picks and a future pick swap to the Spurs to pair Murray with All-NBA guard Trae Young, sources tell ESPN. https://t.co/rxHtyr63jl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022

