Mercato NBA, Zach LaVine ri-firma con Chicago: ecco il contratto

Era stato annunciato da tempo, ora è ufficiale: Zach LaVine ha deciso di ri-firmare un nuovo contratto con i Chicago Bulls secondo Shams. L’unico dubbio da risolvere era legato alla durata dello stesso. Ebbene, il giocatore firmerà nelle prossime ore un accordo quinquennale da 215.16 milioni di dollari complessivi, con una player option inserita nell’ultimo anno.

Nelle ultime settimane si era vociferato che Blazers, Spurs, Hawks, Lakers e Mavericks sarebbero stati interessati all’asso di Chicago, ma lui non sembra aver mai avuto dubbi. Tutte le altre franchigie avrebbero potuto offrigli ‘solamente’ un quadriennale da massimo 159.5 milioni di dollari.

Limitato da problemi al ginocchio, LaVine ha avuto momenti di difficoltà durante l’ultima stagione in cui ha comunque fatto registrare una media di 24.4 punti (47,6% e 38,9% da 3 punti), 4.6 rimbalzi e 4.5 assist ad allacciata di scarpa in 67 partite.

