Mercato NBA, i Lakers trovano il loro centro: firmato Thomas Bryant

I Los Angeles Lakers continuano a riempire i vuoti del loro roster. L’ultima firma è quella di Thomas Bryant, centro ex Washington Wizards che trova un accordo annuale coi losangelini.

Per Bryant si tratta di un ritorno. Il centro fu infatti scelto al secondo giro del Draft 2017 dai gialloviola, che lo tagliarono alla fine della sua annata da rookie. Da lì, è iniziata l’avventura con la squadra capitolina, un rapporto durato 4 anni conclusosi sfortunatamente con la rottura del legamento collaterale anteriore del ginocchio a gennaio 2021. Un infortunio che la ha costretto ai box per un anno circa.

