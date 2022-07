Ja Morant rinnova con i Memphis Grizzlies e lo fa a cifre da capogiro: nella notte italiana ha firmato un’estensione contrattuale di 5 anni che – tra salario, bonus e incentivi – può arrivare a un valore di 231 milioni di dollari. Un accordo che fa felici sia il giocatore che la città e l’organizzazione di Memphis.

Memphis Grizzlies star Ja Morant has agreed on a five-year, $193M designated rookie maximum extension that could become worth $231M, his agent Jim Tanner of @_TandemSE tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

I dettagli del rinnovo di Ja Morant

Come riporta l’insider NBA Adrian Wojnarowski, Ja Morant ha firmato l’estensione contrattuale massima per un rookie: l’accordo è di cinque anni, dove saranno garantiti 193 milioni di dollari. Numero che sarà destinato a salire visto che tra bonus e accordi – come quello di entrare in una delle tre squadre All-NBA – nelle tasche del numero 12 dei Grizzlies potrebbero entrare fino a 231 milioni di dollari. È previsto anche un kicker commerciale del 15% come rivela l’agente Jim Tanner di Tandem/YouFirst Sports.

Numeri da capogiro per un ragazzo di 22 anni ma che in questi anni ha dimostrato di essere un vero top player: nell’ultima stagione Ja Morant ha chiuso con 27,4 punti, 5,7 rimbalzi e 6,7 assist di media, portando i Grizzlies al secondo turno dei Playoff. Morant, inoltre, ha vinto il Most Improved Player della NBA ed è entrato per la prima volta nella squadra All-Star.

Jim Tanner: “Per Ja l’unico limite è il cielo”

Un accordo con cifre da capogiro per Ja Morant ma che rispecchiano il valore del giocatore, come spiega il suo agente Jim Tanner a ESPN:

“Nelle ultime tre stagioni, Ja è davvero emerso come una superstar della NBA e da non perdere in TV. Dal Rookie of the Year, a titolare NBA All-Star, All-NBA Second Team fino al Most Improved Player, siamo molto orgogliosi di lui per la sua dedizione al migliorare il suo gioco e allo sviluppo di un team leader: i Grizzlies sono un perfetto per lui perché sia la città che l’organizzazione l’ha accolto a braccia aperte sin dal primo giorno. Il cielo è l’unico limite per Ja, che sia dentro o fuori dal campo non vediamo l’ora di aiutarlo a continuare a costruire la sua legacy nella NBA”

Memphis is my home 💙 — Ja Morant (@JaMorant) July 1, 2022

Un rinnovo che fa felici tutti, compreso il giocatore che su Twitter dichiara il suo amore per i Grizzlies:

“Memphis è casa mia”

