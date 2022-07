Mercato NBA, Goran Dragic firmerà un annuale con i Chicago Bulls

Goran Dragic era stato a lungo associato ai Dallas Mavericks del connazionale Luka Doncic in previsione di questa free agency ma ha optato per un’altra soluzione. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, lo sloveno firmerà un annuale da 2.9 milioni di dollari con i Chicago Bulls. L’ultima stagione di Dragic, segnata dalla lunga assenza concordata con i Toronto Raptors prima del passaggio ai Brooklyn Nets, l’ha visto protagonista di appena 21 partite. Le sue medie: 7.5 punti, 3.1 rimbalzi e 4.1 assist a sera.

