Mercato NBA 2022, team option: il quadro aggiornato

GTeam option: quand’è la deadline del mercato NBA?

Come per le player option, anche le opzioni a favore delle franchigie hanno come deadline la giornata di mercoledì 29 giugno.

Team option: i nodi da sciogliere per le squadre NBA in vista della stagione 2022-2023

Una panoramica completa di tutti i giocatori coinvolti, con le decisioni delle squadre, man mano che arrivano. Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2022.

SQUADRA GIOCATORE VALORE TEAM OPTION NBA DECISIONE SQUADRA Boston Celtics

Juwan Morgan 1.8 milioni di dollari Esercitata Sam Hauser 1.6 milioni di dollari Brooklyn Nets Kessler Edwards 1.6 milioni di dollari Declinata Charlotte Hornets Jaden McDaniels 1.9 milioni di dollari Esercitata Cleveland Cavaliers Dean Wade 1.9 milioni di dollari Esercitata Detroit Pistons

Hamidou Diallo 5.2 milioni di dollari Esercitata Luka Garza 1.6 milioni di dollari Declinata Frank Jackson 3.1 milioni di dollari Declinata Carsen Edwards 1.8 milioni di dollari Declinata Houston Rockets Jae’Sean Tate 1.7 milioni di dollari Declinata Indiana Pacers Oshae Brissett 1.8 milioni di dollari Esercitata Los Angeles Clippers Ivica Zubac 7.5 milioni di dollari Declinata Los Angeles Lakers

Stanley Johnson 2.3 milioni di dollari Esercitata Wenyen Gabriel 1.9 milioni di dollari Esercitata Minnesota Timberwolves

Naz Reid 1. 9 milioni di dollari Jaylen Nowell 1.9 milioni di dollari Oklahoma City Thunder



Mike Muscala 3.5 milioni di dollari Isaiah Roby 1.9 milioni di dollari Luguentz Dort 1.9 milioni di dollari Esercitata Philadelphia 76ers Shake Milton 2 milioni di dollari Esercitata Sacramento Kings Trey Lyles 2.6 milioni di dollari Esercitata

