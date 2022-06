Mercato NBA, i Los Angeles Lakers battono un colpo: arriva Damian Jones

Primo acquisto sul mercato NBA 2022 per i Los Angeles Lakers. Secondo quanto riferisce Adrian Wojnarowski, i californiani hanno firmato Damian Jones con un contratto biennale, ma senza rivelare la grandezza economica dello stesso. Probabilmente si tratta di un minimo salariale con – all’interno – una player option per il secondo anno.

Nel 2020-21, il giocatore aveva già vestito brevemente la maglia dei Lakers. Nell’ultima stagione, invece, Jones è sceso in campo in 56 occasioni, facendo registrare una media di 8.1 punti, 4.4 rimbalzi e 1.2 assist in 18.2 minuti.

Free agent C Damian Jones has agreed to a two-year deal with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2022