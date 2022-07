Arrivato ai Milwaukee Bucks alla trade deadline della scorsa stagione NBA in uno scambio che coinvolse quattro squadre, Serge Ibaka ha trovato l’intesa con la squadra per prolungare la permanenza in Wisconsin di un ulteriore anno. La notizia è riportata da Shams Charania di The Athletic.

