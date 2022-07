Mercato NBA, Juan Toscano-Anderson firma con i Lakers: i dettagli

Juan Toscano-Anderson è ormai un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. L’ex campione NBA con la maglia dei Golden State Warriors, infatti, nelle prossime ore firmerà un contratto con i gialloviola. Secondo quanto riporta Chris Yahoo, si dovrebbe trattare di un accordo annuale.

Il giocatore ha visto il suo ruolo diminuire, limitato a 13.6 minuti a partita per 4.1 punti realizzati (48.9% dal campo, 2.4 rimbalzi e 1.7 assist. Nei Playoff ha raccolto solo garbage time: 3.5 minuti per 0.8 punti.

