Mercato NBA, Caldwell-Pope rinnova con i Denver Nuggets

I Denver Nuggets e Kentavious Caldwell-Pope hanno trovato un accordo per proseguire insieme. Il giocatore, che disputerà la sua decima stagione, ha firmato un’estensione contrattuale di due anni per circa 30 milioni di dollari. Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, l’affare include una player option per il secondo anno.

Kentavious Caldwell-Pope has agreed on a two-year, $30M extension with the Denver Nuggets, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 14, 2022

Caldwell-Pope in NBA

La guardia è approdata in Colorado da pochi giorni, nell’ambito dello scambio che ha portato Monte Morris e Will Barton agli Washington Wizards. La sua carriera parte però nel 2013 quando viene selezionato al Draft con l’ottava scelta dai Detroit Pistons. In Michigan Caldwell-Pope è rimasto per quattro anni.

Nel 2017 c’è stato poi il passaggio ai Los Angeles Lakers, con cui ha vinto il titolo nello sciagurato anno 2020. Qui è stato fondamentale per la corsa al titolo, giocando tutte e 21 le partite dei Playoff mettendo a referto una media di 10.7 punti e 29 minuti disputati.

Lo scorso anno Caldwell-Pope è stato inserito nel pacchetto giocatori che ha consegnato Russell Westbrook ai losangelini. Nell’unico suo anno con la franchigia capitolina, il 29enne ha raccolto 77 presenze e registrato una media di 13.2 punti, 3.4 rimbalzi e 1.9 assist. Adesso può prendere quota la nuova avventura con i Denver Nuggets.

Leggi anche:

NBA, Goran Dragic: Giocare per i Nets non è stato soddisfacente

NBA, Jabari Smith Jr. si racconta: Voglio difendere su James e Curry

Mercato NBA, Los Angeles Lakers interessati a Patrick Beverley