Mercato NBA, Kyle Anderson trova l’intesa per biennale da 18 milioni con Minnesota

Come annunciato dagli agenti del giocatore a ESPN, Kyle Anderson ha trovato l’accordo da free agent con i Minnesota Timberwolves sulla base di un biennale dal valore complessivo di 18 milioni di dollari. Nel 2020-2021, in assenza di Jaren Jackson Jr., Anderson aveva raccolto ben 69 partenze in quintetto titolare. Nella scorsa annata, storica per i Grizzlies, è tornato a ricoprire un ruolo dalla panchina viaggiando a 7.6 punti, 5.3 rimbalzi e 2.7 assist di media.

