Mercato NBA, Danilo Gallinari è dei Boston Celtics: ecco quanto guadagnerà

Dopo avervi anticipato la sua volontà di firmare con i Boston Celtics negli scorsi giorni, ora possiamo davvero dirlo: Danilo Gallinari è un nuovo giocatore della compagine allenata da Ime Udoka. Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Adrian Wojnarowski, l’italiano firmerà un contratto biennale da 13.3 milioni di dollari complessivi. All’interno dell’accordo è prevista una player option per il secondo anno.

Siamo forse di fronte ad una prima volta in una squadra realmente contender per il titolo NBA nella carriera del Gallo. Solo un anno fa, il classe 1988 era andato vicino alle Finals con la canotta degli Atlanta Hawks. Ora, Danilo, andrà ad aggiungersi ad un roster decisamente più strutturato e profondo per arrivare fino al tanto ambito trofeo, obiettivo stagionale non dichiarato dalla franchigia biancoverde. Con Tatum e Brown come principali stelle, Smart e Brogdon a fare il loro lavoro, il Gallo andrà a rafforzare una panchina di qualità. Siamo di fronte ad una delle ultime chiamate per il titolo per Danilo.

