Mercato NBA, altra mossa per i Pacers: prolungato il contratto di Andrew Nembhard

Almeno altri quattro anni in canotta gialla per la guardia rivelazione Andrew Nembhard, gli ultimi tre con un nuovo contratto dal valore di 59 milioni di dollari. A rivelarlo per primo è Adrian Wojnarowski di ESPN.

Scelto come primo del secondo round del draft 2022, a suon di ottime prestazioni è riuscito a convincere il front office. Ecco per lui, appunto, un contratto che decuplicherà il suo attuale stipendio da circa 2 milioni netti a stagione. Ottimo gestore della palla a spicchi e difensore tenace uscito da una scuola di lusso come i Gonzaga Bulldogs, è stato in grado di entrare alla perfezione nel ruolo di Robin rispetto alla vera stella della squadra Tyrese Haliburton. E fungendo anche da prima scelta quando Hali era out per infortunio.

Il primo anno – quello da rookie – lo ha terminato con ottime medie: 9.5 punti e 4.5 assist. Il secondo anno, per lo meno nei numeri, non è stato un miglioramento: 9.2 punti e 4.1 assist. Sono salite però le percentuali dal campo (49.8% dal campo e 36% da tre) nonché la fiducia in lui riposta da coach Carlisle. Rischiava di essere messo in ombra dall’acquisizione di Bruce Brown, così non è stato. E non solo perché dopo 6 mesi a Indianapolis il campione NBA con i Nuggets è stato spedito a Toronto come parte del pacchetto per arrivare a Paskal Siakam.

Nei Playoff fa quello che deve, anzi di più. Con Haliburton ai box e di fronte alla corazzata Celtics, Nembhard segna 32 punti in Gara-3 e 24 in Gara-4. Chiude la sua prima postseason viaggiando a 14.9 punti e 5.5 assist di media, tirando con il 56% dal campo e con oltre il 48% dalla lunga distanza. Nella NBA si dice sempre che quello che si fa in regular season conta relativamente, i Playoff sono the real thing. E se dimostri che quando il gioco si fa duro, tu su quel palcoscenico ci sai stare… il rinnovo te lo meriti tutto.

