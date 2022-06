Mercato NBA, trade tra Denver e OKC: JaMychal Green ai Thunder per la 30° scelta al Draft

Non solo le NBA Finals tra Golden State Warriors e Boston Celtics nel mondo della pallacanestro americana. E’ di pochissimi minuti fa infatti un colpo di mercato tra i Denver Nuggets e gli Oklahoma City Thunder, una trade che coinvolge JaMychal Green. Il lungo in forza alla franchigia del Colorado viene infatti spedito a OKC insieme a una futura scelta (protetta) 2027 in cambio della 30° chiamata al prossimo Draft e altre due seconde scelte future.

Si mescolano le carte in vista del venturo Draft, con i Thunder che adesso chiameranno alla 2, 12 e 34. Denver, oltre alla 30° scelta appena guadagnata, chiameranno anche alla 21. Le due future scelte al secondo giro che da OKC passano ai Nuggets cadranno nel 2023 e nel 2024. Pee concludere l’affare si aspetta solo che JaMychal Green reclami i suoi $8.2 milioni per la stagione 2022/23.

ESPN story on the Denver Nuggets acquiring Oklahoma City's 30th overall pick in the 2022 NBA Draft: https://t.co/GSkwK3GCDZ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 13, 2022

JaMychal Green lontano da Denver: che cosa cambia?

Quello appena conclusosi è il primo affare della gestione Calvin Booth come President of Basketball operations dei Denver Nuggets dopo la partenza di Tim Connelly in direzione Minnesota. L’operazione servirà alla franchigia a creare un po’ di flessibilità salariale, facendole risparmiare circa $20 milioni tra salario e luxury tax. Ora il team potrà usufruire di una taxpayer midlevel exception da $6.4 milioni o di una trade exception da $8.2 milioni.

Leggi anche

Road to NBA Draft 2022: Bennedict Mathurin

Road to NBA Draft 2022: Mark Williams

Jayson Tatum non si fa travolgere da atmosfera NBA Finals: “Pensiamo solo a vincere la prossima partita”