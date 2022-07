Mercato NBA, Atlanta cede Kevin Huerter ai Sacramento Kings

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski di ESPN, gli Atlanta Hawks hanno concluso una trattativa di scambio con i Sacramento Kings che manderà Kevin Huerter in California e farà approdare in Georgia Justin Holiday, Mo Harkless ed una futura scelta al primo giro. Tale scelta riguarda il Draft NBA 2024 e rientrerà certamente tra le prime quattordici chiamate.

Atlanta is trading Kevin Huerter to Sacramento for Justin Holiday, Mo Harkless and a future first round pick, sources tell EPSN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022