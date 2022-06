Mercato NBA, Victor Oladipo resta a Miami: contratto annuale a $11milioni

E’ notizia di pochi minuti fa l’accordo contrattuale tra Victor Oladipo e i Miami Heat, che decidono di continuare il loro sodalizio con una firma annuale. Secondo Shams Charania infatti, la guardia ex Pacers e la franchigia della Florida hanno trovato un’accordo dal valore di $11milioni. Un netto aumento rispetto a minimo salariale da $2.7milioni che Oladipo percepiva fino alla scorsa stagione.

Victori Oladipo, 30 anni e due volte All-Star nelle stagioni 2018 e 2019, è arrivato alla corte di Erik Spoelstra nel marzo del 2021, dopo una trade con gli Houston Rockets. La sua avventura in Florida è stata però martoriata dagli infortuni e nell’annata appena conclusa ha toccato le sole 12 partite.

Free agent Victor Oladipo has agreed to a one-year, $11 million deal to return to the Miami Heat, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022