Mercato NBA, si chiude una trade tra Brooklyn Nets e Utah Jazz: i dettagli

Altra mossa sul mercato NBA da segnalare. Nella serata di oggi, Adrian Wojnarowski ha annunciato che Utah Jazz e Brooklyn hanno chiuso una trade. Oggetto del contendere Royce O’Neale che arriva a Brooklyn in cambio di una scelta al primo turno del Draft 2023. Da notare che il giocatore ha ancora 2 anni di contratto da 18.7 milioni di dollari, ma la stagione 2023-24 è garantita solo fino a 2.5 milioni di dollari sui 9.5 totale, il che può essere interessante.

In questa stagione, O’Neal è stato estremamente deludente nei Playoff, non confermando quanto visto durante la regular season. Il giocatore ha viaggiato con una media di 6.2 punti, 5.7 rimbalzi e 1.5 assist in 31.3 minuti, tirando solo con il 40% dal campo, di cui il 28% dalla lunga distanza.

The Nets are acquiring the Jazz's Royce O'Neal in a trade for a 2023 first-round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Tutte le firme e i movimenti della free agency 2022

Leggi Anche

Mercato NBA, Kevin Durant chiede la trade: Brooklyn al lavoro

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2022

Marcus Smart e il rammarico per le NBA Finals perse dai Boston Celtics