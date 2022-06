Mercato NBA, trade sull’asse Denver Washington: Will Barton agli Wizards con Monte Morris

A poche ore dal via ufficiale della free agency, un’altra trade coinvolge giocatori da tempo al centro di rumors in questo mercato NBA 2022. In uno scambio due per due sull’asse Denver Washington, i Nuggets si prendono Ish Smith e il contratto garantito di Kentavious Caldwell-Pope liberando contestualmente Will Barton e Monte Morris. Notizia rilanciata quasi in simultanea, come spesso accade, da Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic.

Il curioso record alla portata di Ish Smith

Matt Williams di ESPN segnala un fatto alquanto singolare: se Ish Smith dovesse registrare almeno una presenza con la maglia di Denver si garantirebbe un record avendo giocato con ben 13 diverse franchigie NBA, dato mai raggiunto nella storia della lega.

