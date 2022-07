Mercato NBA, JaVale Mgee finisce a Dallas: il suo contratto

Alla ricerca di un lungo, i Dallas Mavericks hanno messo le mani su JaVale McGee. Secondo Shams il contratto sarebbe della durata di 3 anni e 20.1 milioni di dollari. Sul giocatore era stato riportato l’interessamento da parte di Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets e Mavs.

McGee, nell’ultima stagione aveva firmato per 1 anno e 5 milioni di dollari a Phoenix, dove ha ricoperto il ruolo di backup per Deandre Ayton. Durante la stagione regolare ha segnato 9.2 punti ad allacciata di scarpa in soli 15.8 minuti di permanenza sul parquet.

Free agent JaVale McGee has agreed to a three-year, $20.1 million deal with the Dallas Mavericks, with player option for third season, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022