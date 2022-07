Mercato NBA, Kevon Looney torna ai Golden State Warriors: i dettagli

Dopo la partenza di due giocatori di ruolo come Gary Payton II e Otto Porter Jr., i Golden State Warriors sono comunque riusciti a trattenere alla base Kevon Looney. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, il lungo firmerà un contratto da 25.5 milioni di dollari in 3 anni. Gli Warriors avrebbero potuto offrigli fino a 55.6 milioni di dollari.

Looney è stato uno delle grandi sorprese dei Playoff per Steve Kerr: solidissimo in campo, autore di alcune grandi prestazioni che hanno contribuito alla vittoria del titolo della sua squadra. Il suo impatto va ben oltre i suoi 5.8 punti di media (con il 65.9% al tiro), 7.6 rimbalzi e 2.2 assist in 20.4 minuti a partita.

Free agent center Kevon Looney has agreed to a three-year, $25.5M deal to return to Golden State, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

