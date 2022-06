Mercato NBA, Lu Dort firma con OKC: le cifre di un contratto da favola

Gli Oklahoma City Thunder si muovono sul mercato NBA. La compagine, che negli scorsi giorni aveva sorprendentemente deciso di non esercitare la team option su Lu Dort, ha deciso di trattenere il giocatore offrendogli un contratto comunque sostanzioso. Secondo quanto riferisce Woj, Dort nelle prossime ore firmerà un accordo quinquennale da 87.5 milioni di dollari complessivi.

Lu è diventato uno dei migliori difensori esterni del campionato e una pedina importante all’interno di OKC. È migliorato molto in attacco: in questa stagione Dort ha viaggiato con una media di 17.2 punti (tirando però con il 40.4% dal campo, di cui il 33.2% dalla distanza) 4.2 rimbalzi e 1.7 assist ad allacciata di scarpa, in 32.6 minuti di permanenza sul parquet.

Free agent G Lu Dort has agreed to a five-year, $87.5M deal to stay with the Oklahoma City Thunder, his agent Thad Foucher of Wasserman tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022