Mercato NBA, Philadelphia spedisce Danny Green a Memphis: ecco la trade

David Roddy (Colorado State), scelto dai Philadelphia 76ers alla 23 nel Draft NBA 2022 andato in scena poche ora fa, è stato scambiato a Memphis insieme a Danny Green in cambio di De’Anthony Melton. Quest’ultimo sta uscendo dalla sua migliore stagione in carriera con i Grizzlies: 10.8 punti ad allacciata di scarpa in 73 partite giocate.

Roddy è invece un giocatore da 19.4 punti, 7.5 rimbalzi, 2.8 assist, 1.2 palle rubate e 1 stoppata a partita nella NCAA in questa stagione. Quanto a Green – ricordiamo – sarà out per diverso tempo poiché gravemente infortunato al ginocchio durante gli ultimi Playoff con Philadelphia.

