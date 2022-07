Mercato NBA, Donte DiVincenzo finisce ai Golden State Warriors: i dettagli

Rinforzo per i campioni in carica. Secondo quanto riportato nella notte da Shams Charania, i Golden State Warriors hanno chiuso per Donte DiVincenzo. La franchigia californiana ha offerto un contratto di 2 anni da 9.3 milioni di dollari complessivi. Oggettivamente un buon affare per coach Steve Kerr. La seconda stagione è in player option.

Trasferitosi dai Bucks ai Sacramento Kings negli scorsi mesi, il giocatore si è trovato unrestricted free agent al termine della stagione. In 25 partite nella capitale californiana, DiVincenzo ha viaggiato con una media di 10.3 punti (36.2% al tiro di cui 36.8% dall’arco), 4.4 rimbalzi, 3.6 assist e 1.5 palle rubate. Avrà il compito di sostituire Gary Payton II, finito a Portland.

Free agent Donte DiVincenzo has agreed to a two-year, $9.3 million deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic @Stadium. Player option in Year 2. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022

