Mercato NBA, Bradley Beal rinnova e si assicura una “no-trade clause”

Dopo il susseguirsi di voci che vedevano Bradley Beal indeciso sul suo futuro nella capitale, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità da parte del front office dei Washington Wizards riguardo il rinnovo del contratto della sua stella.

Il contratto firmato dal nativo di St Louis è tra i più grandi mai firmati nella storia della lega: Beal andrà a guadagnare 251 milioni di dollari per i prossimi cinque anni, con opzione giocatore legata all’ultimo anno di contratto.

Rinnovo stellare e clausola di no-trade per Bradley Beal che giura fedeltà ai Wizards

La cosa più sorprendente però, è che il suo agente Mark Bartelstein è riuscito a negoziare per ottenere una clausola di “no-trade” all’interno del contratto. Grazie a ciò, Bradley Beal potrà opporsi ad un eventuale scambio che non sia di suo gradimento.

Si tratta di un evento piuttosto importante, considerando che nella storia della lega sono solo in dieci ad aver ottenuto tale privilegio, dato che i requisiti per ottenere la clausola non sono facili da raggiungere.

Il giocatore che fa richiesta della clausola, infatti, deve avere 8 anni di esperienza nella lega, di cui almeno quattro giocati con la franchigia con cui si vuole firmare il contratto. Ad ottenere la clausola prima del numero 3 dei Wizards, sono state leggende della lega: Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, John Stockton, Dwyane Wade, LeBron James, David Robinson e Carmelo Anthony.

Inoltre, Beal potrà far valere anche un bonus del 15% in caso di scambio, che andrebbe a ritoccare al rialzo le cifre del suo quinquennale.

