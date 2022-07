Darius Garland firmerà max contract quinquennale con i Cleveland Cavaliers

Darius Garland passa all’incasso. Come già successo ad altri colleghi della sua Draft Class, il play dei Cavaliers ha raggiunto l’accordo per un quinquennale con la squadra dell’Ohio secondo la Designated Rookie contract extension. Il valore dell’accordo è compreso tra i 193 e i 231 milioni di dollari, quota raggiungibile grazie a incentivi (inserimento quintetto All-NBA). Nel dare l’annuncio dell’intesa, il CEO di Klutch Sport Rich Paul ha sottolineato che si tratta del contratto più oneroso mai sottoscritto dai Cavaliers. Il report di Adrian Wojnarowski di ESPN. Garland è reduce dalla stagione della consacrazione che l’ha portato per la prima volta in carriera nei roster All-Star Game.

