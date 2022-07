Mercato NBA, Robin Lopez firma per i Cleveland Cavaliers

I Cleveland Cavaliers aggiungono un altro veterano in squadra. Dopo aver chiuso per il rientro di Rubio, la franchigia dell’Ohio ha firmato anche Robin Lopez. Cleveland con questa mossa aggiunge profondità alla panchina nella posizione di 5 e tanta esperienza.

Secondo Woj, le parti avrebbero raggiunto un accordo da almeno un anno al minimo salariale destinato ai veterani. Il lungo, nella scorsa estate aveva firmato con gli Orlando Magic: una scelta piuttosto sorprendente in una squadra in ricostruzione. Lopez ha viaggiato con una media di 7.1 punti, 3.5 rimbalzi e 1.5 assist in soli 17 minuti in 36 partite.

Free agent center Robin Lopez has agreed to a one-year deal with the Cleveland Cavaliers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Mercato NBA: tutte le firme e i movimenti della free agency 2022