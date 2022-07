Mercato NBA, Gary Payton II si lega ai Portland Trail Blazers

Gary Payton II firmerà per 3 anni e 28 milioni di dollari con Portland, secondo Shams Charania (The Athletic). L’accordo contiene anche una player option e una serie di bonus legati alle performance del giocatore. L’ormai ex giocatore di Golden State ha quindi sperato fino all’ultimo di trovare un incrocio con gli Warriors, ma i campioni NBA non hanno voluto mettere troppo sul tavolo.

In regular season, Payton II ha viaggiato con una media di 7.1 punti (tirando con il 61.6% dal campo di cui il 35.8% da 3 punti) 3.5 rimbalzi e 1.4 palle rubate in 17.6 minuti.

