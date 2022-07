Mercato NBA, Nemanja Bjelica lascia gli Warriors e torna al Fenerbahce

Giornate di porte girevoli in casa Golden State Warriors. Chi resta (Kevon Looney) e chi va. A tal proposito, ai partenti Gary Payton II e Otto Porter Jr. si aggiunge ora Nemanja Bjelica, che lascerà la NBA dopo il titolo vinto quest’anno per far ritorno al Fenerbahce, in Turchia, dove ha già giocato tra il 2013 e il 2015. La proposta dei campioni in carica per il giocatore, sottolinea Anthony Slater di The Athletic, era quella del minimo salariale per veterani. Ha optato per un biennale in una squadra di grandissimo spessore europeo.

