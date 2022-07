Mercato NBA, Utah chiude la trade con Minnesota: via Rudy Gobert

Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, gli Utah Jazz hanno chiuso una trade con i Minnesota Timberwolves con – al centro – Rudy Gobert. In cambio, i Wolves spediscono in direzione Salt Lake City Malik Beasley, Pat Beverley, Walker Kessler (scelta primo giro all’ultimo Draft), Jarred Vanderbilt e 4 scelte al primo round di Draft futuri. Non è certo una sorpresa dato che i Wolves erano tra le squadre interessate ai suoi servizi e The Athletic aveva riferito nella giornata di oggi che le due franchigie erano in piena trattativa.

Dalla fine della stagione, si vociferava che il francese fosse effettivamente disponibile per uno scambio: i Jazz hanno quindi preferito tenersi Donovan Mitchell. Minnesota, invece, ottiene un altro lungo da affiancare a Karl-Anthony Towns.

Utah is trading Rudy Gobert to Minnesota, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

