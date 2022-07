Mercato NBA, Derrick Jones Jr. ri-firma con Chicago

Buon affare per i Chicago Bulls, che – secondo Shams Charania – sono pronti a ri-firmare a buon mercato Derrick Jones Jr. Il giocatore firmerà un contratto di 2 anni per 6.6 milioni di dollari complessivi, con un’opzione giocatore al secondo anno. L’ala ha avuto un ruolo abbastanza limitato in questa particolare stagione con 17.8 minuti a partita per una media di 5.6 punti (tirando con il 53.8% dal campo di cui 32.8% da dietro l’arco) e 3.3 rimbalzi.

Free agent forward Derrick Jones Jr. has agreed to a two-year, $6.6 million deal to return to the Chicago Bulls, with player option in second season, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022