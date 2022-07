Mercato NBA, Damian Lillard: le cifre dell’estensione di contratto con Portland

Damian Lillard ha firmato un’estensione biennale con i Portland Trail Blazers, prolungando il suo contratto a cifre monstre: 122 milioni di dollari complessivi. È quanto riportato dai principali network d’oltreoceano, ESPN, The Athletic e Yahoo Sports. Sotto contratto con Portland ancora per tre stagioni, il nativo di Oakland consolida quindi la sua condizione in Oregon legandosi alla franchigia fino alla stagione 2026-2027 (in caso di esercizio della player option).

